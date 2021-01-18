反萊豬醫師蘇偉碩日前遭衛福部食藥署以散布不實謠言告發，又被高市警察局指定在耶誕夜到案說明，引發外界質疑是刻意查水表，事後警方將案件移交高雄地檢署，蘇偉碩18日南下高雄出席反萊豬座談會時表示，至今還沒收到傳票，但他不會迴避，因為「科學證據已經說明了一切」。

高市議員李雅靜18日晚間在議會舉辦座談會，邀請蘇偉碩主講萊克多巴胺肉品對人體的危害，吸引約300位民眾參加，絕大多數是高齡長輩。

蘇偉碩開講前接受媒體訪問，記者詢問先前遭衛福部食藥署、高市警方「查水表」事件，他表示，據了解警方已將案件移交高雄地檢署，他尚未收到傳票，絕不會迴避，因為有太多科學論文佐證他的說法，且農委會最近也移送案子到台南地檢署，「法官做出裁定，對於有所本的評論本來就沒有責任」。

蘇偉碩強調，衛福部自己也知道，他引用錯誤數據的部分，是論文作者的問題，「不移送論文作者而要移送我，我也沒有辦法，不過最重要的是，萊豬有毒就是個科學證據，移送一個蘇偉碩也不會讓萊豬變得沒有毒！」

他說，立法院已通過審查開放萊豬的行政命令，表示透過民代阻擋萊豬的方式已無效，人民唯一寄望是8月28日的反萊豬公民投票，一定要衝破50萬連署書進入第二階段，才有機會啟動公投，進而推翻去年開放萊豬的行政命令。

蘇偉碩指出，新冠肺炎疫情造成醫療人力吃緊，且健保資源已在非常緊張邊緣，而萊豬當然也會影響各方面身體機能，最近有些人因天氣冷猝死，科學已證明萊克多巴胺對豬隻、牛隻心臟產生影響，長期而言會減短壽命，所以開放進口後長期勢必影響醫療負擔。

「豬肉加工品太多，迴避很困難，唯一方法只能境外阻絕，不能讓它進國內，才能挽救危機。」蘇偉碩說，他個人力量雖然小，但會盡量與包括國民黨在內的在野政黨合作，力拚跨過50萬連署大關，衝出8月份公民票才是最後關鍵，還有7個月左右，尤其農曆年後他會更密集宣講，等二階段過了之後，各縣市、各區、各鄉鎮只要有辦活動，他就會盡量參加向民眾拜託。

高市議員李雅靜表示，最近發現很多民眾對萊豬疑慮愈來愈強烈，許多選民到她的服務處要索取連署書，有些人一次要3、50份，也陸續回傳了，顯見民眾正熱烈用行動支持捍衛食安。

(中時 )