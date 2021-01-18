部立桃園醫院爆發新冠肺炎院內感染，引起外界質疑是否封院，台北市長柯文哲18日表示，現在的醫療技術加上過去經驗，「我們能做的絕對比封院多更多」。

柯文哲今晚在臉書發文指出，這幾天很多人在討論「封院」的可能性，他想起SARS爆發時的和平醫院、與被迫關閉的台大急診處。當年大家面對這個陌生的傳染病都沒有經驗，當整個和平醫院被封鎖，醫護人員與確診者並沒有足夠的時間、設備做好分區隔離，也得不到完整醫療照護，封院在某種程度上擴大了社會的恐懼，造成難以挽救的遺憾。

他表示，SARS讓台灣上了慘痛的一堂課，但今非昔比，如今COVID-19病毒株已被確認、疫苗也研發了，變種病毒一一現形，現在的醫療技術加上過去的經驗，我們能做的絕對比封院多更多。

柯文哲說，首先必須更完善疫調追蹤、確認確診者軌跡，更嚴謹落實自主管理與居家隔離；讓防疫資訊更公開透明，醫護與人民要同步提高警戒，指揮中心也必須向外界充份說明，避免資訊落差造成恐慌。此刻絕對不能自亂陣腳、互相攻擊，保留醫療量能，才可能一起撐到終點。

柯透露，SARS期間他也曾住在醫院辦公室不敢回家，身心背負著極大的壓力。因此為了給醫護警消更實質的協助，台北市早已準備好「警消醫護加油棧」，歡迎大家到舒適的旅館裡安心休息，吃飽、洗澡、好好放鬆後再回到前線，北市也準備同仁們勤務加給感謝守護，讓北市做警消醫護最堅實後盾。

(中時 )