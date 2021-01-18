石油與天然氣等價格已從疫情爆發後的低點持續回升，但石化燃料產業仍面對各種挑戰，包括再生能源產業崛起的威脅，和投資人對石油業的投資興趣不斷減少。專家認為這些因素會令石油業復甦緩慢。

能源顧問商Wood Mackenzie指全球在石化產品上的支出，至少在2025年以前持續低於新冠肺炎疫情爆發前水準，因為企業有改善獲利和減少碳排放等壓力。再生與乾淨能源技術等投資持續擴大，長期蠶食石油業的市場。

油價從11月開始走高，像紐約西德州2月原油期貨價迄今累計上漲近50％。去年石化燃料需求銳減後，石油業仍等待需求回升，讓油商未因油價大漲而搶著恢復鑽探。

達拉斯聯邦準備銀行去年第四季調查發現，僅三分之一產油商計劃今年小幅增加資本支出，近半油商支出持平或減少。

像艾克森美孚和雪佛龍計劃到2025年時減少投資，兩者合計投資金額從目前2,600億美元減少至1,770億美元。

Wood Mackenzie表示未來五年全球石油業支出，將較迄2015年止五年的支出金額腰斬。去年疫情令石油業投資創2005年來新低。

石油業復甦緩慢另一原因，是近年發展再生能源成本急速下降，加上包括電池儲存與生質燃料等新科技崛起，使投資人對太陽與風力發電等替代性能源的投資興趣大增。

國際能源署（IEA）估計迄2030年止十年間全球能源投資，高達六成集中在石化燃料以外的再生能源和其他乾淨能源技術。期間非石化燃料投資金額平均每年1.4兆美元，高於石化燃料9,350億美元。

到2030年代，再生能源和其他乾淨能源占全球能源投資比率，將擴大至約三分之二。這股投資趨勢顯示，主導能源業數十年的石化燃料，其主導地位將被再生能源等非石化燃料取代。

(工商 )