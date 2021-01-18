行政院和閣揆蘇貞昌在臉書粉專都發出同張哏圖表示「學生安心加外套，政府給你靠！」要求各校不得處罰加外套、戴圍巾的學生。18日引起中部國中小教師及校方的非議，抨擊這張圖易造成校園的「假象對立」，目前機制學生有法可遵循，行政院的做法有待再商議，避免造成校園的對立。

國中陳姓老師說，行政院的哏圖惹怒中小學第一線的教師們，此圖在多個教師群組引發熱烈討論，很多教師批評政府不尊重教師的專業，甚至限縮到老師及校方的管教權，易造成學生、教師們的對立，誤以為老師不重視學生的健康。

張姓學生家長指出，行政院長的說法，似乎老師們會故意讓小孩在學校凍死一樣，孩子就讀的學校何時不准學生穿外套或戴圍巾？政府單位在遣詞措字上應該更加小心，避免多說多錯。

校方認為，行政院或教育部的文宣值得再商榷，像是無條件的支持學生作法，似乎少了界線，易造成「假象對立」，學生有遵循的機制，對教育才是正向發展；霸王級寒流來襲，校方從未禁止學生穿外套或戴圍巾，一切以學生的身體健康為首要考量。

(中時 )