台南市議員林燕祝上周五被診斷出罹患乳癌二期，當下雖猶如晴天霹靂，但仍坦然接受，並決定「抗癌與服務一樣全力以赴」。今天上午市議會臨時會開議，林燕祝特別剪去留了多年的長髮，頂著一頭俏麗的短髮，出席完成台南市110年度總預算，並聲援新任警察局長方仰寧，之後即暫時向鄉親告假北上治療，但強調「服務團隊永不打折」。

林燕祝在臉書表示，認識她的人都知道，自從10年前踏上從政之路，她的生活都以選民為主。由於單身，幾乎是全心全力投入工作，也因為熱愛服務等於全年無休，10年來帶領服務團隊深入基層、專業問政，從不喊苦、從不叫累。

林燕祝說，長期以來靠意志力撐過身體的疲勞、靠不服輸的性格克服一次次難關，2018年3度連任議員後，身體陸續出現狀況，但都不以為意；2019年又為國民黨披上戰袍挑戰立委選舉，接連的選戰操兵已超過身心的負荷，以致不斷、持續出現身體的警訊。雖然有看醫生吃藥打針，但始終沒有痊癒，即使多次安排進一步檢查，但也都因行程匆匆取消、延宕。沒想到，一直處於緊繃但衰弱的身心，終於向她嚴正抗議、下最後通碟了！

林燕祝指出，上周五經醫生診斷證實罹患乳癌二期；當醫生告知時，猶如晴天霹靂，但她並沒有掉淚，就像過去許多人生的重大考驗一樣，在第一時間坦然接受，上周六還回台南為新任市警長方仰寧獻花加油。坦白說，夜深人靜時仍忍不住痛哭崩潰，但擦乾了眼淚，她告訴自己「不能讓愛護自己的家人、親友擔心，不能讓病魔擊倒、不能讓鄉親失望。」

林燕祝認為，這次是上天給她的「生死」教訓，她必須更謙卑、更勇敢地面對。由於時間緊迫，醫生安排從本周起進行化療等各種治療，因此臨時會開議後，她就得暫時請假、暫別鄉親，但她的服務處及專業服務團隊，還是會繼續為大家服務，服務品質也不會打折。

林燕祝還藉此提醒大家，注意自己的身體健康，一定要提高警覺、定期檢查，現在醫學進步、只要早期發現，就可以有更早、更好的治療。

(中時 )