台北國家兩廳院有1600多個小房間？據了解，這些分布在兩廳院國家戲劇院、國家音樂廳場館的小房間，包括化妝室、儲藏室、早期記者室、早年員工空間等，同時還有通風口、管線、機電等區域。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，過去記者室在戲劇院的貴賓席後頭，有個小空間，供記者邊觀看演出邊打稿使用，空間並不大，但可從上往下看見觀眾席與舞台區域的現場實況。

此外，地下室區域還有數個小房間，是為維持內部通風的特別設施，外頭新鮮空氣從3樓管道進來，再經過各個機房，層層製成，包括過濾空氣、調節濕度、降溫等過程，再送到不同的區域。其中造價四千萬的管風琴，也有自己的特殊送風管道。

兩廳院包含有國家戲劇院、國家音樂廳以及演奏廳、實驗劇場，共4個正式演出場地，其中兩棟主建物為地下2層，地上7層，共有1600多個房間，並非都是作為平常活動空間，而是儲藏與機電區域。

(中時 )