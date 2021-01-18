命理師詹惟中18日出席素食拌麵記者會，他表示有與市面上大多藝人推出的拌麵品牌做出區隔，不僅快速微波就能享用，還加了五行蔬菜，讓大家吃了也能開運，這次80萬代言費全部拿去拍片做行銷，販售所得也會全數捐出。

詹惟中透露去年已和前妻跟女兒搬進新家同住，某天還親自下麵給前妻吃，對方驚為天人地喊「你總算做對一件事」，還要他乾脆別算命，改行賣拌麵，夫妻倆農曆春節也會一起過，詹惟中說「我們沒有仇，只是觀念不合，就互相照顧到老，也希望每對離異的夫妻，都能一起相互成長」，更搞笑表示要當「新好前夫」。

吳宗憲、佩甄今天也撥空站台力挺，詹惟中透露這次的代言是吳宗憲幫忙牽線，自己去年9月已加入吳宗憲旗下容易文創，幫忙做網路行銷。而辛龍日前才剛宣布與吳宗憲解約，詹惟中也表示「最重要還是要學習放下，一切都是過往，不往前看沒辦法，我以前也是一個人過，享受寂寞是一種修行和功課，你必須去咀嚼和感受它。」

此外，詹惟中也不忘分析台灣今年的國運算好，國外的錢會回流，經濟狀況會變好，不過「股災一定會發生，國際匯率的跳動很可怕，大概在秋天前後」，至於新冠肺炎疫情的部分，他認為不太樂觀，可能要等到秋天以後才會好轉。

(中時 )