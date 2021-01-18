黃美珍一家三口。（Superfanz提供）

黃美珍17日舉行38歲生日會，她與掌上明珠「小星」一起登台會鐵粉，「小星」被換上卑南族公主裝，在豐年祭的歌舞中，由兩名壯漢抬轎登場，氣勢非凡，但1歲的她，第一次看到這麼多人熱鬧，嚇得嚎啕大哭！「小星」被帶到場邊休息，約20分鐘後，她自己搖搖擺擺走進場內，循著母親黃美珍的歌聲上台，還跟著音樂扭動，可愛模樣讓全場都融化。

黃美珍感謝粉絲不離不棄的支持，提前部署為她慶生，也開心女兒似乎有音樂細胞，「才學會走路，就對麥可傑克森（Michael Jackson）的歌有感覺，一直扭動、跳舞，而且拍子都很準」；母女喜歡的偶像一樣，也讓她欣慰，「若她喜歡唱歌、跳舞，希望以後可以為她準備好舞台發揮！」黃美珍上月在女兒滿周歲時，親自為掌上明珠寫歌，詞曲創作〈小星光〉，有女萬事足的她說：「這首《小星光》送給自己最愛的寶貝女兒，也送給全天下的母親們。」

(中時 )