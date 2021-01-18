宋芸樺背張立昂。（樺麗探險提供）

宋芸樺與張立昂一日約會。（樺麗探險提供）

宋芸樺與張立昂交換禮物後宣布友情決裂。（樺麗探險提供）

宋芸樺個人YouTube頻道推出「一日約會挑戰」，找來剛合作完《浪漫輸給你》的霸總張立昂進行「跟著立昂約會去」單元，兩人在車上進行愛的大拷問，大談初戀、被跟拍等經驗，甫播出已突破單集12萬點擊量。本週迎來最終回，兩人上演諜對諜任務，宋芸樺一分之差敗北，宣布「跟張立昂友情決裂！」

上集中兩人分享被跟拍經驗，宋芸樺說每次得知被拍都很緊張，不是因為對象，而是擔心被經紀人唸穿著太邋遢；張立昂表示自己第一次被拍非常緊張，沒想到卻被經紀人安慰「還好穿得好看」，心情瞬間放鬆很多。宋芸樺更表示「自己很會看狗仔」，想傳授張立昂小秘訣，沒想到被張立昂一秒打槍說「沒有用」，因為自己都看不到。兩人直白對話逗樂眾人。聊到初吻場景，宋芸樺自曝初吻時被「整排店家圍觀拍手歡呼」，真的好害羞，讓張立昂讚嘆簡直偶像劇情節。

在這集約會單元中，因張立昂提前得知約會地點在吊橋，也認真準備了浪漫小劇場，要保護不知情且怕高的宋芸樺，「如果她真的很害怕的話，我就要牽著她一起走保護她」，殊不知宋芸樺全程老神在在，根本不需要被保護，張立昂只好立刻轉換角色廢物男友上身，躲宋芸樺背後求保護，逗得宋芸樺很樂。

浪漫行程後，兩人分別收到諜對諜任務，宋芸樺挑戰第一個任務是「被張立昂綁鞋帶」，才剛把鞋帶鬆開，張立昂竟就克制不住自己的雙手，自動蹲下幫她綁鞋帶，「我覺得幫女生綁鞋帶是一件很浪漫的事，所以看到就馬上過去綁了！」發揮紳士風度的張立昂因此拱手送上一分，還大器表示輸贏不重要，可以照顧女生感覺很好。而張立昂的任務「讓宋芸樺背張立昂」、「餵自己吃東西」、「合唱輸給你」則輕鬆破關，粉絲大飽耳福紛紛敲碗「希望可以多唱幾首」、「只聽到主題曲不夠啦，再做一集節目吧！」

兩人交換禮物時，宋芸樺挑選了「最佳情人錦旗」給張立昂，謝謝他給了自己一整天浪漫約會；張立昂則出乎意料送上一點都不浪漫的「頭部按摩神器組」，整得宋芸樺一頭亂髮大喊：「我們友情決裂！」

宋芸樺坦言「一日約會挑戰」準備了很久，前後修改很多次企畫內容，因為跟張立昂同期出道，在《等一個人咖啡》、《浪漫輸給你》兩度合作，默契太好有秘密很難瞞過對方。最終才決定直接用諜對諜方式比賽，兩人事前都沒看過企劃。其中宋芸樺覺得「讓張立昂講笑話」這個任務最難，趁機吐槽張立昂講笑話一定不好笑，可見兩人好交情。

(中時 )