電影《哭悲》講述變異病毒蔓延爆發出來一場恐怖虐殺的故事，在電影中把血腥、恐怖和情色元素發揮得淋漓盡致，引發許多網友討論。日前女主角雷嘉納與演員王自強特別以片中特化造型於試映會後現身，讓觀眾更加感受電影的臨場感。長相甜美的廣告新星雷嘉納首挑大樑，她在電影中被一名捷運上班族（王自強飾演）騷擾，看似柔弱的雷嘉納卻能夠鼓起勇氣擊退病毒感染狂魔，除了許多特效加持之外，雷嘉納也成為片中的亮點之一。

有趣的是雷嘉納和男主角朱軒洋兩人雖然都是年輕人，但是卻因為個性比較閉鎖，第一次見面竟然互相都開不了口，後來越來越熟也就可以自然對戲，演戲經驗比較豐富的朱軒洋也會特意搞笑，讓雷嘉納放鬆減輕她不少的緊張感！笑起來有兩個可愛的小梨窩的雷嘉納其實個性相當好強，對於演出如此驚悚、血肉橫飛電影，她說：「我覺得可以跟每一個角色對戲讓我相當開心，因為我在片中飾演的角色跟我個性很不一樣，所以演起來非常自我突破！」

為了扮演被病毒感染後的上班族，王自強上戲前特效化妝要2個多小時，同時全程配戴國外特別訂製的全罩式的隱形眼鏡，把眼球全部包覆。由於配戴上比較困難，第一天配戴的時候沒有經驗，就直接戴了8小時，沒想到要摘下來的時候發現竟然跟眼球沾黏，之後才知道中間需要先摘下來休息，還得每半小時補充眼睛的水分。

由於王自強在被變異病毒侵襲之後就開始瘋狂追殺雷嘉納和其他的路人，因此他就是渾身是血拿著斧頭不停殺戮，儼然就是片中最強大魔頭！每天上戲就要整身被特化人員噴上黏踢踢的血漿跑來跑去，可以說是非常不舒服的狀態。另外還有一場戲則是因為他被女主角用滅火器攻擊，還噴了好幾次，造成王自強連鼻孔都是粉塵相當難過。但是王自強卻從不喊累的敬業精神，博得所有工作人員的大力讚賞。電影1月22日全台上映。

(中時 )