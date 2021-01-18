幕後藏鏡人／館長直播還原槍擊案 高大成：射這裡就是要他命

檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案，發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，去年12月查緝寶和會幕後老大綽號「小寶」的44歲邵柏傑等5人到案，但偵辦過程中卻出現重大瑕疵，邵嫌遭查扣價值50萬元的手錶不翼而飛，對此，新北市刑大坦承錯誤，已與對方以50萬元和解，並懲處相關人員。

專案小組追查發現，去年8月28日館長遭槍擊曝光後，隔天29日傍晚，寶和會即以LINE群組召集20多名成員在北市敦化南路堂口緊急集合，會長林修伯、邵柏傑均到場。

檢警分3次掃蕩寶和會，繼去年10月逮捕會長林修伯、副會長梁智勝等10嫌，去年12月針對寶和會進行第3波掃蕩，查緝寶和會幕後的44歲邵柏傑等5人到案。

專案小組強烈懷疑寶和會成員聚集，是在商討對外封口相關事宜，但一干犯嫌到案後均否認，聲稱只是去聊天。

檢警偵辦過程中前往邵嫌住處查扣相關證物，其中還有一只價值約50萬元的手錶遭查扣，但邵嫌領回證物時，卻發現1支手錶不翼而飛。

新北市刑大坦承，確實有1只手錶遺失，由於邵嫌也不知道手錶價格，雙方約定以50萬元和解，另外，刑大也對承辦的10名警員進行測謊，所有人員均通過測謊，相關人員已進行懲處，會進一步檢討改進，避免證物再度遺失。

(中時 )