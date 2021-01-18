邱鋒澤丶采子今（18日）合體代言小林眼鏡，兩人日前爆出緋聞，今同框拍照，一起受訪，互動大方。邱鋒澤自誇戴眼鏡好看、自稱「眼鏡澤」，被采子吐槽他綽號都是自己取的。其實兩人私下就經常打打鬧鬧，噹來噹去，也會互整對方，邱鋒澤直言：「她越吐槽我越喜歡！」有次喝可樂時還被整變成喝醋。

邱鋒澤成立原音兄弟後，去年簽下新人采子，原本他工作嚴肅、步調很快，在采子加入公司後就像多了潤滑，他也十分提拔采子。采子媽媽曾追星邱鋒澤，誇邱「鼻子很挺」，被問到媽媽對兩人傳緋聞的看法，采子說「媽媽不會管我的這方面，覺得我簽給原音兄弟很幸運」，至於采子過年會約邱鋒澤回家一起圍爐嗎？她說：「看我媽可不可以，可以是比較好。」

邱鋒澤昨晚宴請員工吃尾牙，自豪吃的比去年好一些，他在台灣有10名員工，年終2個月，是相當大方的老闆。他滿腦子工作，被問到未來有好消息會願意公開嗎？他表示，有天要組織家庭的時候會分享，但不在近期規畫裡面，對於結婚順其自然。

邱鋒澤、采子今合體代言眼鏡。（小林眼鏡提供）

邱鋒澤首度以個人身份接下代言。（小林眼鏡提供）

(中時 )