2021澳洲網球公開賽目前籠罩在包機仍出現新冠肺炎病毒檢測陽性者，讓官方對於防疫更加謹慎，和確診者同班機的人員兩周隔離期不得離開房間，多項限制令選手難以適應，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）寫信向澳洲網協會提出六項訴求，但被官方拒絕。

喬柯維奇提出的六項訴求是：

＊所有房間提供健身和訓練器材。

＊在數名選手抱怨隔離第一天的餐點後，希望提供所有選手「像樣的食物」。

＊減少球員在飯店隔離的總天數，並進行更多的新冠肺炎病毒檢測。

＊只要採檢是陰性，同意選手見教練或體能訓練師。

＊假如通過病毒檢測，同意選手和教練在飯店同一層樓。

＊盡可能安排必須隔離的選手住在有球場的私人住宅。

不過這些訴求被官方強烈拒絕，墨爾本所屬的維多利亞州防疫主管卡莎（Emma Cassar）說：「我是絕對說不。」卡莎並說，不會因為選手有微詞就改變防疫規定，這是為了所有人安全著想，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）同樣不能放行這些訴求，他強調，這些防疫規定及感染風險在選手們抵達之前就很清楚，雖然大家有提出訴求的自由，但還是只能說不。

(中時 )