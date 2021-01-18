今有3架共機進入我西南空域 空軍廣播驅離 20:342021/01/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。（空軍提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運8反潛機，1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 恒大物業立兩大年度目標 挑戰龍頭寶座 桃機三航廈招標案 榮工三星團隊進入決標 (中時 ) #共機 #空軍 #廣播 #進入 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自己補回來 南山創業界首張零碳微型保單 13:402021/01/18 財經 桃機第三航廈土建工程 榮工團隊通過規格標審查 18:132021/01/18 財經 學測周五、六登場 台南考區注意事項看這裡 16:422021/01/18 寶島 境外移入＋6 又見境外家庭群聚感染 媽媽與兩童確診 14:182021/01/18 生活 小米年貨節開跑 新品小米手錶超值版與米家螢幕掛燈開賣 13:322021/01/18 科技 信誼兒童動畫獎 大觀國小風獅爺獲兒童創作組特優 19:112021/01/18 寶島 淘帝-KY掏空3億人民幣 檢搜索約談財務長李宗儒及會計師共5人 18:092021/01/18 社會 學測防疫 8考區規畫隔離試場 04:102021/01/18 生活新聞 工具機產業露曙光 四大市場看好 04:102021/01/18 產業特刊 「蔣汪合謀」與「炸墳曝屍」──國民政府是怎樣失掉大陸（九） 14:312021/01/18 兩岸史話 中鴻2月內銷盤價喊漲 Q1獲利加分 04:102021/01/18 證券．權證 政治熱門新聞 黃捷罷免會過嗎？美智庫內部民調爆最終結局 - 政治 名嘴罷免前嗆中壢人一盤散沙 後稱王浩宇活該被罷 網笑：彎轉真快 - 政治 陳冠安：陳柏惟領台胞證、拿人民幣 回台才喊台獨真香 - 政治 遭陳時中打臉後 徐巧芯檢舉周玉蔻散佈假消息 - 政治 獨／顏寬恒重話批陳柏惟「怠職」 曝自己未來動向 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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