民進黨桃園市議員王浩宇16日遭罷免成功後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票將於2月6日舉行，各界也對黃捷罷免案的走向十分關注。對此，前立委沈富雄分析，黃捷罷免案的結果，同意罷免與不同意的票數可能十分接近，因為他不像王浩宇是被所有人討厭。

對於有傳聞指出，王浩宇下一步可能轉戰台北市港湖選區，沈富雄18日在政論節目《平論無雙》中表示，「他唱歌唱不過高嘉瑜，哪有希望？」

沈富雄指出，這種事情發生之後，很多當事人講話要很小心，比如台灣基進立委陳柏惟說雞排有限定，現在不算，但他現在講這種話，大家越想要吃雞排；而民進黨說政黨不要對立、不要干預，但越是這樣說就，越是會動員對方出來投票，「反作用是很大的」。

至於面臨罷免投票的黃捷是不是真的危險了，沈富雄認為，她的情況和王浩宇布一樣，王浩宇是大家都討厭的；黃捷是很多人喜歡、很多人討厭。因此，沈富雄分析，相較於王浩宇罷免案的結果，想罷免他的和挺他的人是9比1，黃捷罷免案投票的結果，同意罷免和不同意罷免間的票數差距恐怕非常接近。

此外，對於2月6日的罷免投票，黃捷17日到鳳山早市發放春聯時，自爆接下來會「火力全開」，努力爭取選民認同，「希望鳳山選民支持我，到時候我自己的這個案子可以順利的度過」，喊話大家出來投不同意票。

(中時新聞網)