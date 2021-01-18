全球晶片短缺問題，正從汽車產業一路擴大到資訊科技業。最新消息指出，因為三星電子的5奈米製程生產線吃緊，無法滿足所有訂單，因此可能會削減高通晶片產量。

韓國《BusinessKorea》報導，由於來自世界各地大客戶的大量訂單，三星目前甚至無法按計畫，為自家公司旗艦智慧手機「Galaxy S21」系列生產5奈米 Exynos2100應用處理器。同時，應用於Galaxy A系列智慧手機及大陸廠商Vivo旗下款式的Exynos1080也面臨一樣的問題。

報導指出，三星的晶圓代工部門只能削減Exynos晶片的供給量，並為每個客戶分配產量。而由於三星必須調整Exynos晶片的產量因此，可能會減少高通晶片的產量。

根據IT市場專家估計，2021年全球Galaxy S21銷售量將來到2,800萬至3,000萬支，其中60%會內建Exynos 2100。市場擔心，晶片短缺將使IT裝置及家電整體需求增加，最終導致價格飆升。

(中時新聞網)