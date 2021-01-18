法務部公布佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的行政調查結果，前台南縣長蘇煥智今天痛批，從公佈的調查結果來看，就是「官官相護」「雷聲大而雨點小」。顯然在小英政府治下的司法院及法務部，就算是檢到一顆「司改原子彈」，也不敢認真究辦！

根據法務部公布的調查，涉及此案的檢調人員，除已曝光的前台南地檢署檢察長方萬富等人之外，另有前高檢署檢察長陳守煌及台北地檢署檢察長周章欽等多人，檢察界共11人，調查局共9人，合計20人，震驚各界。

蘇煥智今晚在臉書以「從百官行述談司法如何改革」為題，質疑由法務部來作27本的「司法百官行述」調查，是否能取信社會？

他說，從今天公佈的調查結果來看，要不要主動深入調查，是看社會的壓力以及上級行政院長、總統及國會是否追究的態度而定，所以這個結果就是「官官相護」「雷聲大而雨點小」。

蘇煥智認為，顯然從結果看來，在小英政府治下司法院及法務部，就算是檢到一顆「司改原子彈」，也不敢認真究辦！至於監察院呢？理論上這是院長陳菊很好的牌，「不過現在的監察院敢去動司法界的幫派嗎？坦白講也不樂觀」。

司法制度上要如何改革？才能夠有更好監督機制及除弊功能呢？他認為，應該廢掉司法院，把企圖透過司法院長及法務部長掌控法官檢察官的人事考評制度及升遷任命的這套機制徹底廢除。而應該把司法官，包括法官及檢察官的考績考評任用，由一個獨立的司法委員會來負責。

當然，他說，所謂的獨立的司法委員會是由總統提名，經過國會通過任命。「通過一個獨立考評任命司法委員會，才真正能夠有強而有力的外部監督機制」。

(中時 )