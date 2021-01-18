行政院長蘇貞昌晚餐與立法院教育文化委員會立委餐敘，行政院秘書長李孟諺轉述，由於近期發生新冠肺炎5件本土案例，蘇揆在會中表示，已責成衛福部及相關部會上緊發條，做好防疫措施。

李孟諺表示，蘇揆除感謝立委過去2年的協助，也希望為接下來立法院舉行的臨時會，即將處理前瞻預算及110年度中央政府總預算，請立委支持。

他表示，蘇揆特別在餐敘中提及，大家都非常關切最近疫情發展，其中有5個本土病例，蘇揆也在餐會中表示，目前防疫更需要上緊發條，他已責成衛福部及相關部會努力做好防疫措施，包括如何阻絕及相關疫調等工作。

李孟諺並說，蘇揆也跟立委廣泛討論豬肉進口部分，其中蘇揆向立委說明，包括從1月1日起本土豬屠宰數量，進口的數量，及檢測結果，截至目前都沒有含萊克多巴胺豬肉進口，未來進口豬肉也會全程逐批查驗，嚴格追蹤檢驗，相關標示也都會做得很清楚，請國人放心。

(中時 )