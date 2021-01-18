美國半導體巨頭英特爾上周三(13日)突宣布，現任執行長史旺將在2月下旬離職，並由半導體老將Pat Gelsinger接任，預料能替陷入發展瓶頸的英特爾帶來新氣象。外媒報導指出，Pat Gelsinger上周在英特爾全體會議上，暗酸去年推出M1晶片的蘋果，認為英特爾還是最強的半導體公司。

蘋果去年正式推出首款採用ARM架構設計、採用台積電5奈米製程的M1處理器，搭載最新款的Mac產品，正式與合作15年的英特爾X86架構說再見。英特爾去年也在PC處理器市場競爭對手AMD緊追在後，顯卡市場直接被繪圖晶片大廠NVIDIA狠甩在後，甚至連微軟也打算推出自家使用的處理器晶片。

此外，英特爾也在去年7月下旬宣布，7奈米製程研發延宕，發表時間恐延後1年，英特爾也透露，有望將晶片製造業務外包，導致市場認為台積電等晶圓代工廠有機會拿下英特爾訂單。

英特爾近年研發、產能受阻，有人歸咎於現任執行長史旺對於半導體產業發展不熟悉，靠自身在財務專業無法符合期待，如今英特爾老將Pat Gelsinger回歸，外界期待能帶動這家半導體巨頭重返榮耀。

Pat Gelsinger在上周的會議提到，英特爾必須跟PC生態系夥伴緊密合作，以提供效能優異的產品，並且要比某家位於庫比提諾的 Lifestyle Company(暗指蘋果)，提供更好的產品。

蘋果去年推出M1晶片的同時，也推出3款搭載M1的Mac產品，根據目前實測數據來看，M1的強大效能遠遠超越英特爾，讓蘋果相當有信心，市場還傳聞，蘋果今年上半年預計推出M1的後繼產品，讓蘋果Mac產品線可以趕快替代掉採用英特爾X86架構的產品。

(中時新聞網)