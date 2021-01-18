現年37歲韓裔美籍高球好手羅相昱(Kevin Na)在總獎金660萬美元的美巡賽索尼公開賽最後一洞成功抓鳥，單日繳出6博蒂1柏忌、低於標準5桿的65桿佳績，最終以低於標準21桿的259總桿驚險奪下生涯第五冠。

出生於首爾的羅相昱，8歲隨著家人移民美國，17歲轉戰職業高壇，十年磨一劍，直至2011年才摘下生涯第一座美巡賽冠軍，此後又陷入長期拚搏階段，2018年拿下第二個金盃，2019年再添兩冠，四大滿貫賽最佳成績是2016年美國公開賽第7名。

羅相昱在第12洞吞下柏忌之後，一度落後柯克、尼曼與辛普森等人，原以為大勢已去，沒想到羅相昱突然戰神附體，連續3洞抓鳥超前，並且在第18洞第二桿將小白球打到果嶺右邊長草區，靠著精準切球與穩定平推成功抓鳥，不給緊追在後同樣推進博蒂的柯克與尼曼絲毫機會，勇奪118.8萬美元獎金。

上周在哨兵公開賽屈居第二的智利年輕好手尼曼，雖然最後兩洞都神勇抓鳥，可惜最終還是以1桿之差連續兩周無緣奪冠，不過，唯一安慰的是他進帳了136萬9400美元獎金，口袋賺得飽飽的。

2019年因為酗酒與憂鬱症而不得不離開賽場的柯克，他必須在這場比賽得到150積分才能繼續保有參加美巡賽資格，四回合都有低於標準5桿的65桿穩健表現，獲得並列第二的245積分，成功踏出重返球場的第一步。

(中時 )