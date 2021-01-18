行政院蘇貞昌今日出席金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」第二期評比優等銀行表揚典禮時表示，感謝國內各銀行協助辦理紓困工作，不僅讓12萬家廠商免於倒閉，更讓112萬從業人員免於失業。

蘇貞昌指出，台灣不只防疫做到世界第一，紓困及經濟振興成績也不遑多讓。感謝國內各銀行協助紓困及三倍券相關工作，做出好成績，後續有關三倍券至金融機構兌領事宜，仍請各家銀行協助及努力。

紓困及經濟振興的成績也不遑多讓。感謝國內各銀行協助辦理紓困工作，不僅讓12萬家廠商免於倒閉，更讓112萬從業人員免於失業。

台灣於去2020年7月15日發行三倍券，在2,356萬國人中有超過2,332萬人、98.3％的民眾領取。在成效上，去年8月至11月國內內需市場大大擴展，相關零售百貨業的成績甚至比過去還沒發生疫情時更好，足見這是政府正確的政策。

蘇貞昌表示，當時發行三倍券希望「快一點、寬一點、方便一點」，感謝金管會與各銀行幫忙。而三倍券使用期限已結束，店家陸續要到銀行等金融機構兌領，這段時間還請銀行協助。未來他仍會持續關注，也請金管會、財政部對公股行庫各方面多予關心，同時感謝民間銀行在銀行公會協調下，共同協助。

蘇貞昌指出，全世界受武漢肺炎疫情衝擊，目前已逾9,400萬人確診、200萬人死亡，日本11個地區宣布緊急狀態，韓國還禁止5人以上集會，今天大家能聚集在一起，這是全體國人一同努力的成果。

(工商 )