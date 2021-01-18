香港女星黎姿嫁給大15歲富商馬廷強後，便宣布退出演藝圈，婚後生下3個女兒，一家人幸福美滿，今（18日）是夫妻倆結婚12周年，黎姿難得放閃PO出和丈夫牽手照，感性吐露夫妻的相處之道。

黎姿在IG曬出和老公的牽手照，以及對方送的粉紅花束和親寫卡片，即便是老夫老妻仍相當甜蜜，接著她提到夫妻相處之道最重要的是「真」，黎姿認為要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容彼此的不足，互相扶持，不介意在對方面前做最真實的自己，才是兩個人相處最佳的狀態。

黎姿放閃慶祝結婚12周年。（圖／翻攝自IG）

黎姿平常雖會在網上分享生活點滴，但不常聊到丈夫，可在難得的紀念日裡，她不忘向老公告白：「12年轉眼過去，謝謝您的愛護和陪伴，讓我能夠用最自在的步伐一路成長。我相信未來還有很多精彩的，等著我們一起手牽手去發掘！Happy Anniversary to you & me」。

黎姿當年為了照顧車禍重傷的弟弟，決定退出演藝圈，同年宣布嫁給馬廷強，兩人2003年曾被拍到同遊倫敦，傳出男方已默默追求許久，而在黎姿弟弟發生意外，全家人陷入愁雲慘霧時，馬廷強一直陪在黎姿身旁分擔辛勞，甚至對她說：「不要做（演戲）了，我會照顧你一輩子。」讓黎姿相當感動，決定和他共度一生。

黎姿和馬廷強婚後育有3女。（圖／翻攝自臉書）

不過，當年這段戀情並不被看好，黎姿頻被指嫁入豪門只是為了生計及報恩，可兩人一起走過12年，直接用行動打破傳言，黎姿也曾在結婚9周年時曬出婚紗照，甜蜜表示：「是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。」夫妻好感情流露無遺。

(中時新聞網)