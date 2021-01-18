川粉送的「川普之鎚」成為媒體取笑川普的題材。（圖／ Next News Network Youtube截圖)

美國政府最近正忙於新總統就職與政權交接事務，而現任總統川普將於20日前搬離白宮，工作人員也開始整理他的私人物品。不料在過程中卻發現了川粉送給川普的寶物：一把模仿「雷神之鎚」的玩具，上頭刻著大大的TRUMP。

據美國八卦新聞網站《TMZ》報導，這個刻著川普大名的雷神之鎚完全模仿漫威電影英雄角色「雷神索爾」手上的道具。而喜歡在建築物刻上自己名字的川普，看來也很合適這個道具。

報導說，最近這一周看著川普在白宮的私人物品被搬出白宮也很有意思，工作人員拿著貼著「總統圖書室禮物」標籤的盒子裝著球棒以及林肯半身像，看來總統的楕圓型辦公跟我們一樣有各式各樣的雜物。

《路透》拍到「川普之鎚」被帶出白宮外的一幕，在網上引發眾人熱議，這把鎚子外型很像漫威電影角色雷神的武器上，很明顯刻着大大的「TRUMP」5個大寫英文字。

《TMZ》說，這把「川普之鎚」是一對川普支持者Clay和Teri Williams夫婦親手為川普製作的禮物，據說前後花了3個月時間。這對夫妻表示，槌子把手外層用的是意大利高級皮革，加上實心的鋁製鎚身，因此這把「川普之鎚」要價高達3500美元(約合台幣10萬元)。鎚子上除了刻着川普的名字外，也刻着「川普讓美國偉大(Trump Make America Great)」的字樣。

這把鎚子是2016年時以郵寄方式在川普就職前一周寄到川普大樓，送禮的夫婦也主動向新聞界發表了寄出禮物方訊息，但外界一直不知道川普到底有沒有收到。現在被媒體拍到「川普之鎚」的照片，證明川普不只收到鎚子，還把它帶進白宮的辦公室裡玩賞，顯然頗為喜愛。

(中時新聞網)