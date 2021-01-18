微風廣場少奶奶孫芸芸的姊姊孫瑩瑩，15日宣布與小6歲的軍火商之子李仕凡（小Fer）離婚，消息一出震撼外界。事實上，這已經是孫瑩瑩第二次失婚，她與首任前夫張漢揚育有一子，年僅16歲身高就高達195cm，站在孫瑩瑩旁邊，足足高了一顆頭。對此她也曝光如何把兒子養得如此高大的訣竅。

孫瑩瑩的第一段婚姻於2003年開始，當年26歲的她嫁給在美國工作的電腦軟體工程師張漢揚，婚後隨夫住在當地，兩人生下一名寶貝兒子，孫瑩瑩也過著平凡的家庭主婦生活，常常為愛下廚作羹湯，但這段婚姻僅維持5年，於2008年簽字分開，兒子的撫養權歸她。

孫瑩瑩和首任前夫張漢揚。（圖／中時資料照）

孫瑩瑩2015年梅開二度小Fer，由於想盡人母責任，常常在美國陪伴兒子，便與丈夫小Fer保持台、美遠距離婚姻；時光冉冉，愛兒從男嬰長成16歲的小大人，孫瑩瑩在近日開直播時，被網友問到身高相關問題，她說妹妹孫芸芸163cm、自己161cm，兒子則是195cm，網友繼續追問要怎麼長這麼高？孫瑩瑩表示兒子都吃很營養，吃非常多肉，尤其是牛排。

16歲兒子的真面目也隨之曝光，他遺傳父親張漢揚的五官，擁有濃眉及瞇瞇眼，搭配195cm的巨人身材，對比同年齡層的朋友們，就是特別的突出，站在媽媽的身旁，更是顯得孫瑩瑩小鳥依人，乍看之下不太像母子，反而像情侶。

161cm的孫瑩瑩站在195cm的兒子旁邊，顯得小鳥依人。（圖／IG）

孫瑩瑩兒子比其他人高出許多。（圖／IG）

孫瑩瑩的兩段婚姻都分開收尾，根據《鏡週刊》報導，她強調和前夫小Fer離婚的主因是感情淡掉，生活逐漸不再重疊，雙方和平分開沒鬧翻，兒子也都知道並且支持她的決定。

(中時新聞網)