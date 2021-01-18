2021澳洲網球公開賽將於2月8日點燃會內賽戰火，超過1200位選手、教練及隨行人員已經搭乘包機抵達澳洲墨爾本，台灣女將詹詠然也分享第一手消息，昨天也在泡泡園區進行第一次訓練。

詹詠然從出發到抵達後透過臉書粉專報告近況，昨天她和妹妹詹皓晴都進行到達後第一次訓練，和部份對於大會防疫有微言的國外選手不同，兩人大讚澳網官方非常好，詹皓晴表示，大會每天進行檢疫，只有陰性的選手才可以離開飯店房間，一天出來訓練5小時，其中包括最多1小時的用餐時間。

雙詹認為大會流程、路線安排妥善，全程不會接觸其他選手，詹詠然補充，前一組人馬使用過訓練場地或是大會特地設置的半室外健身房，就有工作人員加強消毒，整個訓練行程都有工作人員跟著，就算上洗手間也不得自行前往。

詹詠然也分享了一個小插曲：「當工作人員來接我們的時候，忘了把我一起給帶上，不過還好後來確認後，沒多久就有另外一位工作人員來把我帶到球場上了。」詹詠然感謝工作人員執行上非常嚴格，就安全與健康上面來說，並沒有太大的疑慮。

(中時 )