警方在林口區文化二路上的社區內逮獲２名搶嫌。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

新北市五股區今（18）日清晨發生一件搶奪案，39歲李姓男子與網友相約在成泰路上一處巷弄內見面，不料對方夥同另名友人一起行搶，搶走皮夾及在內的8000元現金，警方調閱監視器鎖定嫌犯身份，今晚6時許，在林口區的一處大樓將2名搶嫌逮捕到案，而所搶到的贓款購買毒品後只剩3300元。

據了解，主嫌陳姓男子（42歲）缺錢買毒，便約另名吳姓友人（44歲）一起行搶，打算將在交友軟體剛認識的李男約出見面，雙方甫見面聊沒二句，就直接下手行搶，過程中雙方發生拉扯，陳、吳2人丟下租借的共享機車後逃逸。

警方獲報調閱沿路監視器並清查租借車輛者的身份，鎖定2男身份，今晚6時許，持拘票前往林口區文化二路一處社區內將2人帶回，並在屋內搜出毒品及剩餘贓款3300元，警方目前仍在偵訊中，後續將釐清犯案動機及過程。

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(中時 )