太陽花學運「攻占行政院」案今天三審宣判，最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院審理。對此，太陽花要角丶現任民進黨副祕書長林飛帆肯定最高法院肯認抵抗權行使的意義，並願意就煽惑罪、公民不服從與抵抗權進行辯論。他期待未來高院的更審，能夠大膽邁出擺脫威權遺緒、健全憲政民主的關鍵一步。

林飛帆今天在臉書表示，318太陽花運動結束後的10天，亦即4月21日，他和幾個夥伴就主動到台北地檢署說明，用行動表明願意承擔司法結果。

雖然他們一直向檢方及法院主張318佔領國會及323佔領行政院屬於同一場運動，都是肇因於馬政府簽署服貿可能對台造成不可逆的影響，而採取的行動，應該被一致看待、審理，但最終仍然被拆分成了佔領立院及佔領政院兩案。

318佔領立院案，經過一二審地院、高院分別以「公民不服從」及「言論自由」，最終在2018年判決無罪定讞。而323佔領行政院事件的司法訴訟卻一直走到今日，迄今7年還未了結。

林飛帆表示，雖然這次最高法院並未採取律師團主張，就刑法153條「煽惑他人犯罪」停止審判、申請大法官釋憲，但同為這場運動的參與者，他很肯定最高法院肯認抵抗權行使的意義，並願意就煽惑罪、公民不服從與抵抗權進行辯論。

他認為，這個議題不僅只關於太陽花運動的司法案件，更是直面所有社會運動與國家體制的根本關係，到底台灣能否成為更為健全的人權法治國家，司法體系對社會運動與國家體制關係所做的判斷至關重大。

他相信，這將是台灣走向成熟民主憲政國家的重要辯論，「期待未來高院的更審，能夠大膽邁出擺脫威權遺緒、健全憲政民主的關鍵一步」。他也想對律師團和夥伴們說聲「辛苦了」。

(中時 )