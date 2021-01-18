自來水逕流入溝，讓民眾直呼：「真可惜!」（民眾提供）

金門久旱不雨，水情持續吃緊，金湖鎮太湖路一帶1條10吋水管爆裂，自下午4時以後溢流路面，不斷大量漫淹入溝，讓民眾直呼「好可惜!」縣自來水廠已緊急關閉，明天一早立即搶修。

金門氣象站統計，2020金門全年降雨量僅476毫米，不及平均年降雨量約1000毫米的一半，今年則至今仍然掛「零」，全島蓄水湖庫明顯縮水，各地農塘更普遍乾涸見底，旱象為50年來僅見，還好有大陸通水支援，民生用水至今無虞。

但在苦旱肆虐之際，今天下午4時許，金湖鎮太湖路一帶路面卻突然冒水，潺潺自來水漫淹逕流入溝，迄晚間8時仍未見停止，讓民眾看了直搖頭，老人家更難過表示非常可惜，「再不趕快想辦法，以後連吃水都沒有！」

縣自來水廠研判是天氣連日寒冷，加上可能有重車輾壓，導致當地1條10吋大水管爆裂，該廠據報已緊急啟動關閉機制，但一時未能完全止水，將連夜復查切實關閉，明天一早即可派員搶修。

水廠說明，該條水管主要供應範圍以金防部太武山營區為主，今晚將暫停供水，明日找到破口，並盡快修復，即可恢復正常供水。

(中時 )