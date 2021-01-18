綠營桃園市議員王浩宇罷免通過，形成民進黨低氣壓。行政院長蘇貞昌今晚宴請同黨立委，許智傑主張應低調，趙天麟則擔憂「罷王別譏」後會形成骨牌效應。蘇揆回應，立委連任有7成因素是靠執政成績，剩下3成是個人形象，請綠委放心，行政院會好好做。

與綠營友好的無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票日即將來到，趙天麟說，要注意王浩宇被罷免後，挺韓勢力的反撲。許智傑表示，應避免罷免案成為藍綠間的戰場。

綠委鄭運鵬轉述，蘇揆有提到藍營發動萊豬公投，並請大家放心，現在每天都有在豬肉儀表板網站上公布資訊，相較上周餐敘，今天的氛圍比較穩重一點。

行政院秘書長李孟諺會後表示，蘇揆有提到立院臨時會將處理前瞻3期特別預算及明年度中央政府總預算，請綠委支持。對於最近出現的5個新冠肺炎確診的本土病例個案，蘇揆說防疫還要上緊發條，會責成相關部會，做好防疫措施。

(中時 )