福爾摩沙台新夢想家籃球隊18日宣佈獲凱銳汽車提供總價值近千萬之汽車贊助，並於VOLVO凱銳汽車新莊旗艦店舉行交車儀式，凱銳汽車董事長林傳凱、台新夢想家董事長張承中、台新夢想家總經理韓駿鎧以及球員田壘皆蒞臨現場，雙方更精心準備交車信物交換，象徵雙方的跨界合作正式展開，未來夢想家將會駕駛球隊專屬VOLVO車輛征戰客場賽事。

凱銳汽車以行動支持台新夢想家籃球隊，本季將贊助3部VOLVO S90 T8 Inscription豪華旗艦房車作為球隊專屬座駕，VOLVO S90 T8豪華旗艦房車擁有VOLVO Twin Engine Plug-in Hybrid雙能電動科技，並獲得北美專業《AAA 汽車指南》網站評選為2020年度最佳車款，同時一舉拿下最佳大型房車與最佳豪華車款3項肯定。

今日雙方也特別於VOLVO亞洲區最頂級的VRE5.0規格展間舉行交車儀式，凱銳汽車董事長林傳凱表示，很高興有機會能與台新夢想家合作，凱銳汽車這次特別提供VOLVO豪華車款予球隊體驗，「我一直以來都很喜歡籃球，很開心有機會為台灣籃壇盡一份心力！」

台新夢想家董事長張承中也提到，這次與凱銳汽車的異業合作別具意義，除了以未來感概念設計專屬車貼，呼應本季主題「夢想進化」外，凱銳汽車也提供3部頂級的油電混合「進化」車款予球隊，「感謝凱銳汽車提供最好的贊助與支持，讓球員教練以及球隊行政人員在接駁交通上更加方便，未來我們也一定會持續努力爭取佳績！」

台新夢想家本周23、24日將持續於桃園及新竹進行客場背靠背賽事，下周30、31日則會回到彰化主場出賽，屆時除了會有精彩賽事之外，球團也將準備豐富的主場活動供球迷朋友們參與，請大家拭目以待！更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。

(中時 )