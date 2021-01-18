雖然日本政府與國際奧會都駁斥東京奧運可能取消不辦的傳聞，但隨著新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻地當下，東京奧運的前景的確是不容樂觀，因此日本媒體今天驚爆日本政府有意將東京奧運延後至2024年，但此消息並沒有獲得證實。

日媒指出，東京奧運籌委會官員私下透露，日本政府針對東京奧運是否舉辦有B計畫與C計畫，而當中最有可能執行的就是讓東京奧運直接延期至2024年，然後原本2024年的巴黎奧運延後到2028年，至於2028年洛杉磯奧運則推延到2032年，這樣一來同樣至四年一屆奧運會。

日本媒體報導，日本目前已有超過八成民眾認為今年不適合舉辦東京奧運，面對龐大外界壓力，日本政府也不得不嚴重思考，而檯面下的B計劃與C計劃也正在悄悄地執行，但日本首相首相菅義偉與東京奧運籌委會主席森喜朗絕對不會對外明言，以免造成大動盪。

該名東京奧運籌委會官員直言，東京奧運延後舉辦對於巴黎奧運籌委會是利多消息，即便2024年是法國相隔一世紀在次舉辦奧運盛會，然而目前根本找不到贊助商，站在營運角度來看，延後至2028年才是他們最好的方案。

至於延後至2024年的東京奧運將面臨諸多場館的維護費、已售門票的退款等龐大支出與困擾，但在世紀疫情的肆虐下或許會是最佳選擇，但國際奧會能接受嗎？

(中時 )