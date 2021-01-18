片中孤兒們生活在宛如國外的深山森林中，正是在長野縣入笠高原拍攝。（甲上提供）

改編自全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫，《約定的夢幻島》集結北川景子、渡邊直美、濱邊美波、坂垣李光人與城檜吏等金牌卡司同台飆戲，片中宛如國外的美麗景致更讓許多日本粉絲大讚：「不敢相信這是在日本拍的！」

劇組為重現漫畫中「鬼」的世界，特地選在福島縣的國家古蹟「天鏡閣」與長野縣「入笠高原牧場」取景，片中孤兒們生活在宛如國外的深山森林中，正是在海拔近2000公尺的入笠高原拍攝，北川景子表示：「劇組每天都要爬一段山路才能抵達拍攝地點，真的很辛苦，小演員們還要跑來跑去，不只要準備外套、暖爐跟陽傘，還得備上氧氣瓶以防萬一。」

在原著漫畫中「鬼抓人」經典橋段也被還原到大銀幕上，卻操壞演出克羅妮修女的渡邊直美，「跑到膝蓋快爆炸了，簡直是地獄」。因為她必須跟著小演員們一起在陡峭的山坡上來回奔跑，有次跑到一半還不小心滑倒，整個人慘摔在地上翻了兩圈才停下來，讓劇組全嚇傻，只見渡邊直美站起身說：「啊！我踩到狗大便滑倒了，還好沒沾到嘴上。」

濱邊美波則坦言：「到山上取景是夏天的時候，日照強烈、溫差又大，大家都要蹦蹦跳跳來回跑，真的讓所有人精疲力盡。」她也透露北川景子擔心年齡太小的小孩會身體不適，總是在一旁默默觀察狀況，更適時提醒孩子們要深呼吸和休息，讓濱邊美波佩服地說：「北川小姐真的就像溫柔的媽媽一樣，就連導演都管不動的超皮小孩都能被她收服。」

電影CG特效打造超高還原度的「鬼」也讓許多日本影迷驚豔，導演平川雄一朗表示：「特效組在鬼的外貌上費了很多心思，為了更明顯辨別鬼的階級，他們特別在低階的鬼加上皮膚的傷痕與皺褶，這都是原著中沒有的細節。」該片將於20日在台上映。

(中時 )