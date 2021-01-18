人本教育基金會控訴高雄某國中的學生因為亂丟垃圾遭到校方罰站，隨後更將學生罰站的畫面拍攝下來，並標註學生的班級及姓名再搭配頗有嘲諷意味的「哈哈歌」製成影片，在校園內重複撥放，以公審方式羞辱學生，人本怒批高市教育嚴重退步，要求教育局道歉，教育局則表示，已請學校確認相關人員違失，另請針對學生啟動輔導機制。

人本教育基金會指控，去年12月初，高雄市某國中要求隨地丟垃圾的數名學生在學務處門口罰站，接著剪輯監視器拍攝的畫面製成影片，影片中除了標註學生的班級及姓名，還搭配「哈哈歌」作為背景樂，並於下課時間在穿堂大螢幕循環播放，試圖以公審方式羞辱犯錯的學生，讓往來路過的師長及同學藉此取笑他們。

人本教育基金會怒批，該校在大庭廣眾之下「羞辱」學生，只會引出仇恨、恐懼、自我貶抑等負面情緒，認為高雄市的教育嚴重退步，要求教育局公開道歉，並全面調查事件始末，嚴懲違法失職的教職員，另外，應提供輔導資源，協助遭公審、羞辱的學生們心理復健。

對此，教育局也做出回應，該校因合作社前常有許多垃圾，但學校多次公開提醒都未見效果，去年12月3日再次發生此情況後，校方便調閱監視器，希望找出丟垃圾之學生，以維護校園環境整潔，學校將監視器剪輯成影片，並無公審羞辱學生的意圖，但實則完全不符教育意義，也請學校詳實調查並確認相關人員的處理違失，並針對學生啟動輔導機制，以維護學生權益。

(中時 )