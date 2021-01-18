韓國三星集團繼承人李在鎔再陷牢獄之災，18日因行賄罪遭法院判刑兩年半，他在法官宣判後被當庭收押。李在鎔父親、三星前會長李健熙甫於去年10月辭世，如今他又二度入獄，三星群龍無首下恐拖慢疫情後的重整腳步，三星電子股價收盤重摔3.4％。

李在鎔的判決出爐後，三星集團相關事業股價皆遭重擊。三星電子周一收跌3.41％，報85,000韓元，創五個月來最慘單日跌幅；三星物產（Samsung C&T）股價重挫6.8％。

現任三星集團副會長的李在鎔，2017年即捲入行賄醜聞，他被控賄賂前總統朴槿惠的閨蜜崔順實，當年法院判他五年徒刑。李在鎔否認犯行上訴，2018年高等法院改判他兩年六個月、緩刑四年，李在鎔服刑1年後於同年獲釋。

2019年，最高法院將李在鎔行賄案發回首爾高等法院重審，本周一做出判決。首爾高等法院認定李涉及行賄、挪用公款、隱匿犯罪所得86億韓元（780萬美元）等罪行，並指責三星去年初設立的獨立法遵監察委員會未完全發揮作用。

李在鎔周一繫深色領帶並佩戴口罩出庭，他在法官宣判後遭當庭羈押。這位三星集團繼承人仍可上訴到最高法院，但韓國法界專家指出，李在鎔想推翻最新判決的希望渺茫。他被判處30個月徒刑，將先前服過的1年刑期扣抵後，尚須服刑18個月。

52歲李在鎔當庭被捕後，應會移送至首爾拘留中心，該中心官員向《路透》透露，他將先接受新冠肺炎快篩檢測，若結果是陰性，就被送進單獨牢房拘禁兩周，萬一檢測出陽性會移送治療。

三星正力圖走出新冠疫情的困局，但李在鎔再次鋃鐺入獄，讓這家韓國科技巨頭4年內二度陷入群龍無首的窘境。

自父親李健熙2014年心臟病發臥病在床後，身為接班人的李在鎔便成了三星實質領導人，李健熙去年10月辭世後，李在鎔原本看好正式接掌三星帝國，如今重回牢籠恐怕領導大權旁落。

(工商 )