瑞銀證券指出，電子產業上升循環優於預期、搭配充足資金動能，攜手推動台股表現，將推測指數高點升至16,000點，加入里昂與摩根士丹利證券的「外資萬六戰隊」，替指數注入強心針，激勵大盤18日開低走高、力抗疫情變數。

台股面臨本土疫情案例衝擊，18日開盤一度重挫近300點，旋即在晶圓代工雙雄力抗賣壓，以及內外資大型研究機構持續看多行情加持下，逐步收腳，最終國際資金單日才賣超15億元，離外資大舉逃竄慘況甚遠。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾指出，台股延續2020年來氣勢，2021年迄今漲了6％，主要原因有二：首先，高效能運算（HPC）、車用電子、5G需求強悍有利半導體族群，並帶動電子類股強漲貢獻；瑞銀研究團隊現已將台股企業2021年獲利預期由年增14％升為18％，居外資圈領先地位。瑞銀並提出九檔看好個股：台積電、環球晶、大立光、台達電、鴻海、中鋼、台塑、統一、富邦媒，作為優先投資標的。

其次，除一般投資人資金持續投入台股，國際資金自2020年11月轉買以來，現持續站在加碼一方。根據過往慣性，當外資基於重大金融事件於當年度大賣台股後，隔年通常會轉為回補方。

凱基投顧台股策略分析師張明祥表示，台股預估本益比雖達19倍，但距離2007年高峰22倍還有一段距離，何況企業獲利預估還在上調中，凸顯評價不貴。另外，台股的「散戶有效交易人次占整體開戶比重」雖來到16.6％波段新高，可能因浮動籌碼增加帶來波動風險，惟離過往20％極端值尚有距離，隱含散戶並未極度瘋狂；維持對台股16,200點高點預期。

陳玟瑾針對短期變化提醒，考量指數自谷底已大漲八成、市場對電子產業獲利調升漸趨緩、電子產業可能有庫存調整風險，以及3月底前還有財報與展望考驗，指數短線較不容易像先前連續性激情大漲，投資宜鎖定電子股中的領頭羊，並加碼原物料與消費族群。

(工商 )