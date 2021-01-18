《消失的情人節》劇組陳玉勳導演（左起）、大霈、劉冠廷。（CATCHPLAY提供）

鄭有傑導演醞釀多年之作《親愛的房客》透過糾葛、矛盾與懸疑劇情來描述「愛與原諒」，不只拿下金馬獎多項大獎、動人口碑延燒，全台票房更逼近4000萬，電影中不論是以飾演房客榮登金馬影帝的莫子儀、拿下金馬最佳女配角的陳淑芳、或是金鐘視帝姚淳耀以及被譽為天才童星的白潤音，每位演員的精湛演技都能讓觀眾產生相當深刻的角色投入。

今天也宣布將於2月18日在CATCHPLAY＋上架與影迷見面，讓大家不僅能細細品味演員們每一個精采畫面和動人台詞，結束後還能放心沉浸在作品帶給大家的餘韻之中。導演鄭有傑也說：「謝謝觀眾喜歡《親愛的房客》，演員精彩的演技很值得一再回味，電影即將在CATCHPLAY＋影音平台上架，希望大家都能再次品嘗細膩，這是一部以『家』為出發點的故事，也非常適合過年時與家人一同觀賞。」

2020年是台灣電影相當璀璨奪目的一年，多元作品百家齊放，第57屆金馬獎入圍的作品更是十分精彩，不只《親愛的房客》，CATCHPLAY＋影音平台還網羅最大贏家《消失的情人節》，還有獲得最佳新演員和最佳音效的《無聲》、最佳動作設計的《逃出立法院》、最佳改編劇本《幻愛》以及入圍最佳女配角的《迷走廣州》。

而《消失的情人節》導演陳玉勳、男女主角劉冠廷、大霈（李霈瑜）日前接受CATCHPLAY＋訪問，除了向觀眾新年問候外，也談起新年新計畫，曾開玩笑要退休的勳導表示要寫兩、三個故事，大霈期許再「練功」精進自己的實力，而被2人認為最神秘的男子劉冠廷則帶著沙啞的嗓音現身，幽默地許願「I want my voice back.」，逗趣的反應讓眾人笑翻。

大霈也談起未來想接演的角色或職業，透露最想演「綠茶婊」，話才說完就引來一陣驚呼，陳玉勳導演和劉冠廷還加碼提供可演「妓女殺手」、「綠茶婊殺手」等建議，讓大霈忍不住大笑。電影中顧寶明飾演的壁虎伯引發許多聯想，陳玉勳導演坦言若遇見壁虎伯最想問「有沒有藏寶圖」，因為「真的很想發財」，真誠的答案令人莞爾。

(中時 )