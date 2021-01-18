星期一，有20多輛貝類冷凍卡車，停在英國議會和總理官邸府唐寧街（Downing Street）附近的道路上，卡車上寫著「失職政府損害貝類出口業」。業者表示，在英國脫離歐盟後，貝類這些海產品出口歐盟國家就變得很困難。

路透社報導，今年年初引入捕撈證書、健康檢查和海關申報表以來，許多漁民一直無法把海產品出口到歐盟，嚴重影響生計。

幾家海產業者將冷凍卡車開到倫敦街頭，車上寫著標語「英國脫歐屠殺海產業」和「失職政府摧毀貝類產業」，警方正在向貨車司機詢問細節。

”風險海鮮公司（Venture Seafoods）主管加里·霍奇森（Gary Hodgson）說：「我們認為英國海產業可能會崩潰。」該公司先前的業務是歐盟國家出口螃蟹和龍蝦，生鮮與加工品都有。

他對路透社表示：「強生總理必須面對我們的困難，他本人要對英國公眾誠實一切，解決這個行業的問題。」

根據上個月英國與歐盟達成的一項協議，英國與歐盟的貿易不受商品關稅和配額的限制，但魚類出口商表示，出口至歐盟的文件，內容要求經常相互矛盾，威脅著他們的業務。

英國環境部發言人拒絕置評，環境部長喬治·尤斯蒂斯（George Eustice）上週表示，英國脫歐後，魚類出口的問題可以在短期內解決。

參加抗議活動的人士說，英國政府必須了解整個產業面臨的問題與嚴重性，甚至到沿海社區的發展。

位於蘇格蘭奧伯丁的AM貝類公司(AM Shellfish)老闆艾倫·米勒（Allan Miller）說，英國脫歐之後，增加了許多文件的核准，繁文褥節意味著生鮮海產品將在花費很多時間才能進到歐洲，品相變差，價格也降低。

米勒表示，英國脫歐貿易協議導致交貨時間從24小時增加了一倍，至少48小時。這樣的時間損失，對運送活貝類海產品，醫檢過程都是極嚴重的損失。

米勒說：「我以前能夠在星期日裝載，到星期一早上我的貝類就能在歐洲。而現在要花費48到50個小時。這太可怕了。」

(中時新聞網)