日本3名靜岡縣民眾被檢查出染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）英國變種病毒株。這是日本首度出現感染途徑不明的英國變種病毒株確診者，變種病毒在日本可能已有社區感染的情形。

日本時事社報導，日本厚生勞動省表示，從3名靜岡縣民眾身上檢查出2019冠狀病毒疾病英國變種病毒株，3人皆無英國旅遊史，其中2人的感染途徑不明。

厚勞省表示，3人當中，20多歲的女性及60多歲的男性於本月上旬出現症狀，另一名40多歲的女性是20多歲女性的密切接觸者。目前3人都居家療養中，未與不特定多數人接觸。

此外，厚勞省今天也公布新增一名上個月31日從英國返國被檢查出感染英國變種病毒株的確診者，是住在東京的20多歲男性。

日本境內截至昨天為止，在機場檢疫查出確診及其密切接觸者等共41人確診感染變種病毒株，厚勞省已釐清這些人的感染途徑。（編輯：陳惠珍）1100118

(中央社)