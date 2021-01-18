勇奪2020年柏林影展最佳影片金熊獎《無邪》，由伊朗爭議名導穆罕默德拉素羅夫發想自他與友人的真實故事，藉由伊郎這個全世界執行死刑最高的國家，用4段平凡人的日常，控訴國家機器的不公不義。

長久以來電影創作不斷牴觸伊朗政府的穆罕默德拉素羅夫，製作的7部劇情片都因電檢問題都無法在伊朗上映，但卻廣受國外觀眾的喜愛。他承認在創作《無邪》時候，來自一個偶然開車去銀行辦事，卻意外發現了他10年前在拍片現場強行逮捕，並在牢裡對他動過私刑的警官，當下一時氣憤就跟了上去，卻在跟蹤一陣子後突然發現這個人居然再普通不過，與當時對他凶神惡煞的態度判若兩人。

他就將這段經歷寫成了《無邪》當中的一段故事，而讓他有了源源不絕的創作靈感，開始想起擦身而過的人們，是否有做著更可惡、更暴虐的行徑，但日常卻像人格剝離一樣，以尋常面貌過著與一般人無兩樣的生活，而這種領悟就使他冷靜下來，並將這部電影主軸以著名的猶太哲學家漢娜鄂蘭所創的概念「平庸之惡」為定義。更補充，或許這些人可能選擇不去想為何「行使惡行」，而那些舉動的意義不過只是完全臣服體制，靠執行這些職務以供養生活或者一個家庭。

導演拉索羅夫以這個靈感出發拍攝了《無邪》，這部電影看不到任何好萊塢電影裡頭的超級大反派形象出現，以4個普通人放棄思考與判斷，徹底服從於體制或集體意識，說服自己僅為社會上的螺絲釘，去執行該盡的職務，但卻在默默行使中，就往協助惡行的道路上。柏林影展評審團主席傑瑞米艾朗在看完後，大力讚賞「《無邪》講述著4段精彩的故事，展現出極權政府在普通人們身上放上的枷鎖，令他們失去了人性。最終歸結出一個簡單道理，如果佈滿枷鎖時，我們還有選擇嗎？」該片將於1月29日在台上映。

(中時 )