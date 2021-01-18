氣象局表示，今夜明晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，14縣市有10度以下氣溫發生的機率，其他地方也只有12-14度。(氣象局)。

中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，今天（18日）清晨西半部及宜蘭低溫8-12度，白天天氣回暖，各地多雲至晴。不過今夜至明晨（19日）受輻射冷卻及大陸冷氣團影響，氣象局針對14縣市發布低溫特報，各地仍會有出現低溫；白天起再度回暖，可持續到周五（22日）左右，隨著南方水氣抬升，天氣再轉為不穩定。

氣象局表示，今夜明晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，氣象局針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，其他地方也只有12-14度。

白天隨著大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，整體天氣開始回暖。桃園以北及宜花東高溫約17-20度，新竹以南約21-23度。氣象局表示，整體而言，明白天會比今天更為舒適，但需注意西半部日夜溫差較大。

氣象達人彭啟明指出，明天起風場轉為東風，環境水氣不多，西半部會相當晴朗，除了東半部地區偶有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過到了周四、周五（21-22日），隨著南方水氣慢慢北移，降雨逐漸增多。

氣象局預測說，周四降雨集中於東半部地區，降雨機率升高、雨區變廣，西半部多雲偶雨；周五雨勢最明顯，各地都容易下雨，而東半部雨時較長，有局部較大雨勢發生機率。不過到周末，雨勢又減緩，隨著另一個東北風南下，北台灣的氣溫又再度轉涼，直至下周一（25日）後再度回暖。

(中時新聞網)