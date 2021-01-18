在川普支持者於本月6日於國會發生暴動後，蘋果、亞馬遜與谷歌相繼將Parler應用程式下架，立即招致科技巨擘掌控太多言論自由的批評聲浪，對此，蘋果執行長庫克出面為自身的決定辯護，強調煽動暴力不等同言論自由，但也提及若Parler修改內部發文規範就可回歸。

庫克在《周日福斯新聞》接受主持人華勒斯（Chris Wallace）訪問，提到下架Parler是因為當時「已發現煽動暴力的情況」。他說：「我們不認為言論自由與煽動暴力可以混為一談。」

Parler是保守派人士愛用的社群平台之一，近幾個月人氣急升，但該平台卻未能遏止仇恨與暴力的言論，這使數家科技巨擘皆以擔憂會再引發暴力攻擊事件為由而封殺該社交平台。蘋果、谷歌自家應用程式商店下架Parler，亞馬遜則停止提供雲端主機服務。

庫克指稱，蘋果平台架上有超過200萬個App，倘若App業者不願遵守規則，就無法接觸到蘋果廣大的客群。

他說，倘若Parler願意節制使用者的發言，蘋果歡迎該應用程式回歸，「我們只是暫時停權，倘若他們進行修正，就可以回來這裡。」

(工商 )