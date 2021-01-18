根據最新統計顯示，特斯拉（Tesla）市占在歐洲節節敗退，Model 3在暢銷電動車排行榜僅位居第四，落後雷諾、福斯等勁敵。

以銷量為計，歐洲已是全球最大的電動車市場，電動車新車登記數量是中國的兩倍，是美國的五倍。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）證券策略主管嘉瑞（Peter Garnry）上周三公布報告指出，近幾月特斯拉已被雷諾（Renault）、福斯（VW）和現代（Hyundai）超越，呼籲股東們應該有所「警惕」。

嘉瑞表示，「特斯拉相當成功，未來將成為全球最大車廠之一，但競爭不斷升溫，也讓該車廠8,050億美元的身價被打上問號。」

特斯拉在2021年的前兩周股價飆升21％以上，而2020年股價暴漲逾七倍。

嘉瑞提及，以11月歐洲新車登記數量來看，油電混合車與純電動車合計年增198％，歐洲整體新車登記年減14％。充電式油電混合車約占整體銷量的10％，純電動車約占5.4％。

根據市場資料庫業者EV Volumes數據，雷諾Zoe拿下電動車市占冠軍，其次是福斯的ID.3，現代的Kona位居第三，接著才是特斯拉的Model 3。

嘉瑞認為，令人驚訝的是，Model S與X皆未能擠進前20強，反倒競爭車款如奧迪（Audi）e-tron都榜上有名，因此特斯拉股東應該警惕。

上周四美國投資公司Wedbush Securities將特斯拉目標價由715美元調升至950美元，最樂觀情況為1,250美元。目前特斯拉股價約達826美元。

Wedbush指出，中國電動車銷量暢旺，對Model 3需求大增，這使中國市場是持有特斯拉股票的關鍵原因，分析師認為到2022年，特斯拉逾四成的交車量皆來自中國。

(工商 )