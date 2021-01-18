桃園市議員王浩宇遭到罷免、部桃醫院爆發新冠院內感染，近來民進黨的衰事可以說是一樁接著一樁，今(18)日就有網友在論壇上發文討論，羅列了民進黨近來的六大戰場，每個戰場民進黨目前都節節敗退，直呼現在與2018的勢頭越來越像，難道國民黨逐漸要將主導權拿回來了嗎？

網友發文指出，近來爆發部桃醫院院內感染，多名醫護遭到隔離，防疫系統遭到質疑；疫苗遲遲沒有下落，讓民眾對於台灣防疫的前景出現疑慮；受不了到處放話的不分區議員王浩宇，民間力量集結將其罷免，成為向民進黨政權抗議的第一槍。

民進黨強行通關萊豬，儘管目前已經開放進口，但在國內的爭議仍大，國民黨推出反萊豬公投，以目前民意風向一面倒反對萊豬，在八月將舉行的公投恐怕是「必過」；而國外情勢方面，萊豬遭到強烈反彈，想必民進黨將不敢推動核食進口，但這樣也造成日本拒絕我國加入CPTPP；而美國總統大選，民進黨所支持的川普落選，相對親陸的拜登當選，也破壞了民進黨的布局。

該網友羅列六項民進黨目前所面對的戰場，並表示如今這些戰場「沒有一個對民進黨有利」，情勢與2018年越來越像，直呼難道國民黨的春天要來了嗎？

(中時新聞網)