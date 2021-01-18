雲林縣長張麗善向本報吐苦水，質疑農委會主委陳吉仲淪為民進黨立委辦公室主任，把雲林縣府當「絕緣體」，各區藍委也紛紛反映遭遇農委會「補助看顏色」的待遇。陳吉仲今對此駁斥說，這樣的說法才是「典型的政治干預農業」，對此，國民黨主席江啟臣晚間在臉書痛批陳吉仲是在「政治霸凌農業」。

江啟臣指出，2016年農委會針對萊豬開放進口後對於養豬產業的影響評估指出，衝擊產業超過百億元。到了2020年，農委會做出的影響評估報告，僅剩下344個字，還說對國內養豬產業影響相對有限，這才是「典型的政治干預農業」。

而2012年陳吉仲擔任教授時說「堅持牛豬分離，政府打死也要擋」，江啟臣表示，當年的馬政府，堅持牛豬分離到最後卸任，從未毀棄對全民的承諾，而陳教授轉換身份，成為政府的決策高層，一改過去言行，連幫產業說句話都不願意。

江啟臣痛批，萊豬開放進口，何止是「政治干預農業」，更是「政治霸凌農業」。農委會毫無尺度的為政治服務，「我們為了食安、為了產業發展，不需要作為政治的犧牲品，我們可以幫自己決定要吃什麼樣的豬肉，請大家繼續衝刺，反萊豬進口公投連署。」

(中時 )