以大賣場業態起家的大潤發，正計畫加碼布局中小型門店業務。第一財經報導，高鑫零售近日表示，公司間接附屬公司大潤發中國與阿里巴巴網路技術訂立股權轉讓協議，大潤發中國將向阿里巴巴收購「盒小馬」51％股權，代價為人民幣2,550萬元。

「盒小馬」為大潤發和阿里巴巴旗下盒馬鮮生共同推出的社區超市品牌。此次收購完成後，大潤發中國將持有盒小馬的全部股權，即盒小馬將成為高鑫零售的全資附屬公司。

報導引述大潤發內部人士稱，大潤發未來對於單店面積在1萬平方公尺以上大型賣場的開店速度會放緩，反觀面積在數千平方公尺的中型門店，或是數百平方公尺的小型門市將會加速拓展。因此大潤發本次收購盒小馬全部股權，也是為了加碼中小型門店業務。

除了盒小馬這類中小型店面，大潤發還在嘗試新型的小店業態－大潤發mini店「小潤發」。相較單店約800平方公尺左右的盒小馬，「小潤發」的單店面積更小，僅約200～500平方公尺，也會主打生鮮商品，但更靠近社區。

業內人士稱，大型門市面積大且商品複雜，租金成本與管理成本都非常高。相對而言，小店的成本較低，選址靈活。更重要的是，生鮮商品是基本需求，因此很多零售商會瞄準生鮮小店業態，這類社區小店非常具有市場潛力。

(工商 )