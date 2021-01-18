華豐將減資5.3億 基準日訂為1／21 21:412021/01/18 工商 劉朱松 、彰化 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華豐（2109）原股本逾33.23億元，將減資5.3億元，18日董事會決議減資基準日訂為1月21日，減資比率逾15.94％，即每千股減少約159.47股，即每千股換發近840.53股，減資後的實收股本逾27.93億元。至於減資最後交易日訂為3月17日，3月29日恢復買賣。 華豐表示，自新股票上市買賣日起，舊股票不得作為買賣交割標的，本次換發新股票，採無實體方式，其權利義務與舊股票相同。 華碩聯名RTX 3080鋼彈顯示卡全球首發 手刀搶購 國際廢鋼漲多回檔 豐興本週盤價全面持平 (工商 ) #華豐 #減資 #訂為 #基準日 #每千股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淘帝-KY掏空3億人民幣 檢搜索約談財務長李宗儒及會計師共5人 18:092021/01/18 社會 巴西傳允許華為參與5G競標 04:102021/01/18 全球財經 美放寬與台往來限制 陸外交部：將制裁惡劣美方官員 16:412021/01/18 財經 投資澳洲土地涉詐3億 前特偵名檢張進豐遭約談 17:412021/01/18 社會 台塑年終3.66個月 工會爭取紅包 04:102021/01/18 財經要聞 美傳吊銷英特爾向華為供貨許可 11:112021/01/18 財經 航運大打結恐危及全球製造業 美商估貨櫃至少短缺50萬個 09:292021/01/18 財經 路透：川普續封殺華為 通知供應商撤銷供貨許可 07:172021/01/18 國際 詐團假冒大陸公安騙在日華人 2個月得手600萬 19:442021/01/18 社會 高爾夫球場 投資、董監改選熱 04:102021/01/18 產業．科技 《國際社會》拜登百日億人打疫苗豪語 佛奇背書絕對可行 09:262021/01/18 財經 財經熱門新聞 9成晶片靠進口 汽車生產陷停擺 陸半導體驚爆慘劇 - 財經 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 陸去年GDP首度飆破百兆人民幣 成美國百年來最強挑戰者 - 財經 台積電5奈米打造M1不算什麼？ 英特爾新CEO狠酸蘋果 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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