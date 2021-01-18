華豐（2109）原股本逾33.23億元，將減資5.3億元，18日董事會決議減資基準日訂為1月21日，減資比率逾15.94％，即每千股減少約159.47股，即每千股換發近840.53股，減資後的實收股本逾27.93億元。至於減資最後交易日訂為3月17日，3月29日恢復買賣。

華豐表示，自新股票上市買賣日起，舊股票不得作為買賣交割標的，本次換發新股票，採無實體方式，其權利義務與舊股票相同。

(工商 )