孫盛希昨舉辦《Where is SHI? 出沒地帶》簽票會。(滾石唱片提供)

孫盛希昨忍耐低溫,穿短褲出席《Where is SHI? 出沒地帶》簽票會。(滾石唱片提供)

孫盛希即將在4月舉辦《Where is SHI? 出沒地帶》演唱會,昨(17日)晚在台北信義香堤大道廣場舉辦簽唱、簽票會,現場聚集上百位歌迷,更有7萬多位粉絲同時收看網路直播,孫盛希不畏寒,在12度超凍夜晚身穿性感全白短褲,幫歌迷粉絲簽票和專輯並開心合影,她直說「好冷」,但為了把美美的樣子呈現給大家,只有上台前喝了熱水,就忍冷與大家見面。

她現場帶來新專輯的歌曲〈啦哩邋遢〉,笑說:「聽完這首歌,就會知道我在家的日常狀態!」透露這首歌詞就是描寫自己平常在家做家事,以及發想音樂創作的樣子,非常貼近真實自我。她也接續演唱慾望系列MV大結局之作〈潛伏期〉,撼動人心的歌聲及變化多端的技巧唱法,吸引街頭不少往來行人駐足聆聽。

現場更有三位男歌迷踴躍上台秀舞技,大跳孫盛希主打歌〈還不夠〉的舞蹈,讓她非常驚喜,忍不住跟著台下觀眾高聲歡呼!最後孫盛希與觀眾一起選出最佳舞者,送出精心準備的「希有福袋」,孫盛希也燃起興致,帶著主持人SoWhat和台下觀眾一起學跳〈還不夠〉的舞蹈,召集大家跟著R&B音樂grooving搖擺,驅散刺骨寒意!

孫盛希前年為超夯台劇《想見你》演唱主題曲〈Someday or One Day〉,日前榮獲第25屆亞洲電視大獎「最佳電視劇主題曲」,能獲國際級獎項的肯定與關注,讓她滿懷感激表示:「非常開心!」她也坦言新專輯中的歌曲「還不夠」,就是自己現況的代名詞,在受到越來越多肯定後,也期許不斷超越自己,持續帶來更好的作品表現。孫盛希《Where is SHI? 出沒地帶》演唱會即將在4月24日於「Legacy MAX」舉辦,購票可洽KKTIX及全家便利商店FamiPort。

(中時 )