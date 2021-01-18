孫盛希昨舉辦《Where is SHI? 出沒地帶》簽票會。（滾石唱片提供）

孫盛希昨忍耐低溫，穿短褲出席《Where is SHI? 出沒地帶》簽票會。（滾石唱片提供）

孫盛希即將在4月舉辦《Where is SHI? 出沒地帶》演唱會，昨(17日)晚在台北信義香堤大道廣場舉辦簽唱、簽票會，現場聚集上百位歌迷，更有7萬多位粉絲同時收看網路直播，孫盛希不畏寒，在12度超凍夜晚身穿性感全白短褲，幫歌迷粉絲簽票和專輯並開心合影，她直說「好冷」，但為了把美美的樣子呈現給大家，只有上台前喝了熱水，就忍冷與大家見面。

她現場帶來新專輯的歌曲〈啦哩邋遢〉，笑說：「聽完這首歌，就會知道我在家的日常狀態！」透露這首歌詞就是描寫自己平常在家做家事，以及發想音樂創作的樣子，非常貼近真實自我。她也接續演唱慾望系列MV大結局之作〈潛伏期〉，撼動人心的歌聲及變化多端的技巧唱法，吸引街頭不少往來行人駐足聆聽。

現場更有三位男歌迷踴躍上台秀舞技，大跳孫盛希主打歌〈還不夠〉的舞蹈，讓她非常驚喜，忍不住跟著台下觀眾高聲歡呼！最後孫盛希與觀眾一起選出最佳舞者，送出精心準備的「希有福袋」，孫盛希也燃起興致，帶著主持人SoWhat和台下觀眾一起學跳〈還不夠〉的舞蹈，召集大家跟著R&B音樂grooving搖擺，驅散刺骨寒意！

孫盛希前年為超夯台劇《想見你》演唱主題曲〈Someday or One Day〉，日前榮獲第25屆亞洲電視大獎「最佳電視劇主題曲」，能獲國際級獎項的肯定與關注，讓她滿懷感激表示：「非常開心！」她也坦言新專輯中的歌曲「還不夠」，就是自己現況的代名詞，在受到越來越多肯定後，也期許不斷超越自己，持續帶來更好的作品表現。孫盛希《Where is SHI? 出沒地帶》演唱會即將在4月24日於「Legacy MAX」舉辦，購票可洽KKTIX及全家便利商店FamiPort。

(中時 )