由日本知名動畫公司「BONES」（骨頭社）虐心打造，改編芥川賞作家田邊聖子經典青春愛情小說的電影《喬瑟與虎與魚群動畫版》， 找來中川大志、清原果耶2大新生代影星擔綱配音，雖然2人並非專業聲優出身，不過也為本片下足苦功，不少配音場景甚至「來真的」。

據悉，男主角在電影裡的潛水場面，劇組就準備潛水者會使用的呼吸管，讓中川邊用邊配音，演繹出真實感，還有一場男主角必須接住從輪椅上飛出的女主角，需要發出很有力氣的聲音，清原也在錄音室裡面實際匍匐前進，將身體動起來錄製這些聲音，讓工作人員紛紛為敬業的兩人比讚。

對於有機會再度擔任電影配音，中川也表示：「與我之前參與的好萊塢電影配音角色完全不同，讓我使用了與以往不同的肌肉力量。因為是非常細緻的故事，自然感固然重要，但因為角色的訊息量相對較少，又必須透過聲音去表達人物心境，讓我花了很多心思，希望不要過度詮釋。」

而男女主角在片中的相處互動，也是全片一大看點，這也讓中川與清原兩人，可以有很多機會聚在一起，也讓清原感激地表示：「這真的很有幫助，因為單獨配音常常需要想像，不過能聽到對手在旁邊一起配音，真的很感謝。」中川也附和：「彼此分攤、克服了不安的情緒。」

中川大志，聽聞本片即將在台上映，也開心地大秀中文，為台灣粉絲錄製影像留言，影片中他大嘆雖然因為疫情關係無法訪台：「不過台灣是我最愛的地方！」更直呼：「還想再去吃小籠包！」最後大力催票：「請大家務必觀賞這部電影！」電影本週三（20日）在台上映。

(中時 )