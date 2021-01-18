30歲女星吳姍儒（Sandy）是綜藝天王吳宗憲的長女，父女倆聯手主持中天《小明星大跟班》默契好，還是有史以來第一對共同獲得金鐘獎的父女檔。不過，Sandy今（18日）半夜忽然PO出一張泛淚照，吐露內心的痛苦與無助，讓許多粉絲感同身受，紛紛留言關心。

Sandy18日凌晨3點多在社群平台發文，照片裡的她沒了平常的甜美微笑，取而代之的是一張快哭的臉，眼眶不但泛紅，淚水還在水汪汪的大眼中打轉，隨時都有可能落下，Sandy沉重地寫道：「你有沒有體驗過，突然覺得自己怎麼做都永遠無法做好的感受？」她自述那種感覺來得突然又難以忍受，內心的委屈和無力會瞬間包覆全身，「重點是因為突然的強烈認知用力地拖我至極處，噗通摔在石子地上，細碎尖角劃傷割破細皮嫩肉，大聲吆喝著：『欸！你爛透了還想被選擇啊？』」

強烈的自我否定感，把Sandy拖進黑壓壓的情緒中，腦中升起「怎麼做都做不好啊…」的負面想法，開始希望明天乾脆不要來。Sandy無助地大吼：「以上…很負面吧，但這就是我也會有的感受。我一點也不正能量啊！我並非永遠奔放！」不過，她表示表達出來比憋在心中好很多，「重點是說出來後如何不傷害自己或任何人地發洩與統整，不要再以為壓抑忍耐是包容的美德了。」

文章曝光後，很快地引起網友迴響，星友Lala蘇心甯心有戚戚焉，留言鼓勵Sandy：「我也懂得那感受，可以有這是很正常的，不沈淪就好」蘿莉塔則暖心回應：「你很棒的～抱～」其他粉絲也紛紛湧入留言替Sandy打氣，「您很棒！您做了許多公眾人物無法做到的迷思，認為只有分享快樂才是對的！今天也理解了，並非我想的這樣」、「別給自己太大壓力，盡力了就好，Sandy加油」、「Sandy真的文筆好好」。

(中時新聞網)