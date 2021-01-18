軟銀鷹隊今（18）日與先發投手東浜巨完成續約，為他加薪2300萬日圓，今年的年薪9000萬日圓（約2500萬元新台幣）。東浜去年底因新冠肺炎確診，必須接受隔離及治療，無法親自和球團談薪，遲至今天才完成簽約，因此成了最後一位簽字的球員。

30歲的東浜巨去年出賽19場，戰績9勝2敗、自責分率2.34，僅次於2017年的16勝5敗、自責分率2.64，算是個人8年職棒生涯中表現次佳的球季，因此獲得調幅34％的肯定，開心簽下新合約。

今年軟銀鷹完成「日本一」4連霸，最近7年內奪得6冠，表現傑出，也反映在薪資上，包括洋將全隊年薪逾1億日圓者竟有16人之多，其中有10人逾2億日圓，更有7人超過4億日圓，最高薪是今年太平洋聯盟年度MVP柳田悠岐的6.1億日圓，追平日職本土野手最高薪紀錄，全隊薪資總額也達到60億日圓。

不過由於年薪2.5億日圓的老將內川聖一未獲續約，已轉戰養樂多燕子隊，且幾名高薪洋投也未留下，軟銀鷹隊今年的團薪還比去年減少5億日圓，去年高達65億日圓。

(中時 )